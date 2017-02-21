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Во Владивостоке ограничат парковку

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице 1-й Морской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен в районе дома №23 по улице Посьетской.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 100 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

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