Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу

В воскресенье, 26 февраля, во Владивостоке (ул. Уборевича, 20 а, Дом радио)состоится чемпионат города по трикингу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Мероприятие пройдет при поддержке администрации приморской столицы и общественной организации по развитию трикинга в городе Владивосток.
Трикинг — это трюки из боевых искусств, сочетание красивых ударов, акробатики и гимнастики. В трикинге даже акробатические элементы заканчиваются ударной техникой из различных боевых искуств.
«Данное движение стремительно развивается в нашем городе. Количество участников соревнований по трикингу и фрирану растет с каждым годом. Стоит отметить, что организаторы мероприятия являются победителями городского конкурса проектов «Молодежная инициатива»», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Владивостока Сергей Язев.
Начало мероприятия в 13 часов. Узнать подробнее о мероприятии можно по телефону 8 (902) 5244672 (Максим Русанов).
Расписание:
- 12:30 - сбор гостей;
- 13:00 - начало регистрации участников;
- 14:00 -14:30 - жеребъевка, джэмы и разминка;
- 14:30 - 15:30 - батлы по трикингу среди новичков;
- 15:30 - 15:45 - награждение победителей;
- 15:45 - 16:00 - разминка для pro;
- 16:00 - 17:00 - батлы среди pro;
- 17:00 -17:30 - соревнования на количество свингов;
- 17:30 - 17:45 - награждение победителей;
- 17:45 - 18:30 - разбивание досок;
- 18:45 - 19:00 - награждение победителей.