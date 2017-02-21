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Спорт

Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу

Программа мероприятий
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 26 февраля, во Владивостоке (ул. Уборевича, 20 а, Дом радио)состоится чемпионат города по трикингу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Мероприятие пройдет при поддержке администрации приморской столицы и общественной организации по развитию трикинга в городе Владивосток.

Трикинг — это трюки из боевых искусств, сочетание красивых ударов, акробатики и гимнастики. В трикинге даже акробатические элементы заканчиваются ударной техникой из различных боевых искуств.

«Данное движение стремительно развивается в нашем городе. Количество участников соревнований по трикингу и фрирану растет с каждым годом. Стоит отметить, что организаторы мероприятия являются победителями городского конкурса проектов «Молодежная инициатива»», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Владивостока Сергей Язев.

Начало мероприятия в 13 часов. Узнать подробнее о мероприятии можно по телефону 8 (902) 5244672 (Максим Русанов).

Расписание:

  • 12:30 - сбор гостей;
  • 13:00 - начало регистрации участников;
  • 14:00 -14:30 - жеребъевка, джэмы и разминка;
  • 14:30 - 15:30 - батлы по трикингу среди новичков;
  • 15:30 - 15:45 - награждение победителей;
  • 15:45 - 16:00 - разминка для pro;
  • 16:00 - 17:00 - батлы среди pro;
  • 17:00 -17:30 - соревнования на количество свингов;
  • 17:30 - 17:45 - награждение победителей;
  • 17:45 - 18:30 - разбивание досок;
  • 18:45 - 19:00 - награждение победителей.
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