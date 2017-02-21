22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии

Заявки будут приниматься до 18 часов

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

22 февраля станет последним днём приёма заявок от некоммерческих социально ориентированных организаций Владивостока на получение субсидий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Компенсировать расходы по коммунальным и другим платежам за счет поддержки администрации города на сегодняшний день планируют уже 28 организаций.

Как отмечают специалисты управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города, наибольшее число заявителей ожидается в последние дни приёма заявок. Сегодня, 21 февраля, заявки будут принимать до 18 часов, 22 февраля приём будет вестись до 17 часов.

Напомним, что по итогам конкурсного отбора будут названы организации, которые будут получать в этом году субсидии и смогут компенсировать затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам.

Для получения финансовой поддержки от администрации города необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39 а. Контактные телефоны: 2614-089, 2614-397.