Через несколько лет Россия начнет уходить под воду, - ученые

Глобальное потепление скажется на РФ

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Российские ученые выяснили, что через 50 лет под водой могут оказаться восемь регионов России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Znak.ru.

По словам специалистов, уже к 2050-му году в северных районах России будет значительно теплеть. Поэтому за ближайшие три года эксперты из Японии, Германии, Франции намереваются создать новую модель климата для арктической части российских территорий.

Ученые сообщают, что уже сегодня можно говорить о том, что спустя 50 лет мерзлота Арктики станет заметно сокращаться, а часть территорий по восьми регионам РФ может оказаться скроется под водой.

Специалисты провели мониторинг парниковых газов и процесс таяния ледников. После того как температура достигнет отметки +1°С, то начнется процесс активного таяния.

Исследователи уверены, что первыми произойдет таяние тонких слоев на территории Западной Сибири, что потенциально способно вызвать затопление городов Ямала.