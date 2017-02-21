Приморские осужденные питаются в кафе и могут заказывать себе еду

В меню представлены разнообразные блюда

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Во всех учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю успешно функционируют кафе для осужденных, где они имеют возможность заказать разнообразные блюда из экологически чистой продукции, а также встретиться со своими родственниками на краткосрочных свиданиях. Также открытие кафетериев позволило трудоустроить осужденных, имеющих специальность повара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Стоит отметить, что еще в 2014 году появилась данная идея, после чего в учреждениях оборудовались помещения, разрабатывались меню, подбирался персонал. Сегодня осужденные могут приобрести и попробовать блюда домашней кухни, а также встретиться с прибывшими на свидание родственниками в уютной обстановке.

Ассортимент предлагаемых блюд разнообразен – есть мясные, овощные блюда, выпечка и десерты. Подсобные хозяйства учреждений обеспечивают кафе мясной и овощной продукцией, поэтому в меню всегда имеются блюда из свежего и экологически чистого сырья. Следует также отметить, что при разработке меню делался упор на мужчин.

В настоящий момент кафетерии функционируют во всех учреждениях УИС Приморского края. Совсем недавно состоялось открытие кафе в Находкинской воспитательной колонии. Заказать еду в кафе может любой осужденный – здесь они питаются за свой счет. Отметим, что открытие кафе позволяет не только разнообразить рацион осужденных, но и создавать новые рабочие места для тех, кто получил в исправительных учреждениях специальность повара. На сегодняшний день в кафетериях трудятся около 30 осужденных.