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Общество

Во Владивостоке за сутки произошло почти 100 аварий

Жителям города выдано на руки более 400 копий протоколов от ДПС
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В понедельник, 20 февраля, владивостокцы нарушили ПДД 408 раз; в 88 случаях нарушения вызвали ДТП (53 с материальным ущербом, 19 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 1 аварии пострадал 1 человек. 

Инспекторы ДПС составили протоколы по 67 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 10 случаям пьяной езды, 6 выездам на встречку, 6 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, а также 7 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 56 автолюбителей.

На СВЗТ поставлено 30 транспортных средств.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 199 пешеходов, 4 водителей автобусов и 17 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 3 протокола.

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