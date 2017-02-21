Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые

Специалисты выяснили, чего следует опасаться сильному полу страны

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, какого недуга следует опасаться мужскому населению России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Министерство здравоохранение.

Как оказалось, мужчинам следует остерегаться ожирения, которое влияет на появление других заболеваний. Как оказалось, 29 миллионов мужчин России страдает ожирением и подвержены синдрому, для которого характерны недостаточность функций половых желез и нарушения в производстве половых гормонов.

Специалисты отмечают, что темпы распространенности ожирения в России на сегодняшний день сравнялись с американскими. Еще несколько лет назад склонность к ожирению чаще проявляли женщины-россиянки, то теперь в данной сфере явно прослеживается мужское превосходство.