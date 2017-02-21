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Приморцев спросят, знают ли они о здоровом питании

15 марта - Всемирный день прав потребителей
Фото: Кошкин сайт Фото: Кошкин сайт
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В марте в Приморье пройдет опрос по теме здорового питания; анкетирование будут проводить специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии, сообщает корреспондент РИА VladNews. Мероприятие будет приурочено к Всемирному дню прав потребителей 15 марта, который в России отмечается с 1994 года.

Специалисты Центра подготовят соответствующие анкеты до 5 марта. Цель опроса - выявить уровень информированности жителей Приморья в вопросах здорового питания.

Кроме того, в течение марта сотрудники ведомства проведут ряд просветительских мероприятий среди старшеклассников школ региона, а также среди групп взрослого населения края по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам здорового питания.

В 2017 году девиз Всемирного дня прав потребителей звучит так: «Потребительские права в цифровую эпоху» («Consumer Rights in the Digital Age»).

Так, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли объем продаж через Сеть в РФ в 2015 году вырос в сравнении с показателем 2014 года на 7% - до 760 миллиардов рублей (доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-покупок россиян составила 29%).

К сожалению, с ростом объемов интернет-торговли стали заметнее проявляться законодательные пробелы, которыми пользуются нечистые на руку продавцы.

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