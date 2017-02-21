В Приморье задержан злоумышленник, который похитил крупную сумму денег в поезде

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В Уссурийске задержан 35-летний мужчина, который подозревается в хищении денежных средств, предназначенных для проведения детских спортивных соревнований, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

На станции Уссурийск оперуполномоченными уголовного розыска транспортной полиции в одном из номеров частной гостиницы задержан 35-летний, безработный, житель поселка Лучегорск. Мужчина, находясь в поезде сообщением «Совгавань-Владивосток» похитил из рюкзака спавшего соседа кошелек с собранными для проведения детских спортивных соревнований деньгами. Общая сумма похищенного составила 80 тысяч рублей и 200 евро.

Собранные в Хабаровске деньги перевозил в поезде 24-летний пассажир, который перед станцией Бикин заснул на первой полке плацкартного купе, поставив рюкзак с кошельком под купейным столиком у своего изголовья. Проснувшись после отправления поезда на станции Сибирцево, он не обнаружил на соседнем месте своего попутчика, а в рюкзаке кошелька с деньгами.

О пропаже кошелька потерпевший немедленно сообщил сотрудникам транспортной полиции. По горячим следам в одной из гостиниц Уссурийска сотрудники транспортной полиции задержали 35-летнего подозреваемого.

На момент задержания мужчина успел потратить свыше 50 тысяч рублей.

Как пояснил злоумышленник, мысль похитить кошелек с деньгами возникла у него спонтанно, когда он увидел его торчащим из кармана рюкзака. Выждав момент, когда хозяин рюкзака уснул, он вытащил кошелек, проверив его содержимое. Увидев, крупные купюры, он тут же решил их присвоить, однако хищение совершил перед самым выходом на станции Сибирцево.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.