Роскомнадзор: Мошенники посягнули на святое

Идет рассылка от имени сотрудников ведомства для сбора личных данных граждан

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Роскомнадзор предупреждает граждан и организации об учащении случаев отправки неизвестными лицами фальшивых уведомлений в адрес фирм-операторов персональных данных. Это делается для сбора базы личных данных граждан. В официальном письме ведомства отмечается, что "должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к рассылке данных сообщений", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления в Приморье.

Так, рассылка производится якобы от имени заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу О.А. Коротовой. В уведомлении сообщается о проведении внеплановых проверок на предмет выполнения требований федерального закона «О персональных данных» по факту отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных. Организаторы рассылки «рекомендуют» организациям назначить ответственного сотрудника и принять меры для включения организации в реестр операторов персональных данных.

Но все это не соответствует действительности. Хотя бы потому, что рассылка отправляется с почты с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором. Официальные сообщения ведомства могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru.

В связи с этим операторов персональных данных, получивших подобные письма, просят сообщить о фактах неправомерных требований по адресу rsoc_in@rkn.gov.ru.

Кроме того, Роскомнадзор обращает внимание на тот факт, что внеплановые проверки не являются приоритетной и массовой формой контроля со стороны ведомства. Внеплановые проверки осуществляются по признакам ранее выявленных нарушений в рамках контрольно-надзорных мероприятий, порядок и условия которых определены законодательством РФ.