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Общество

Леопардесса по имени Аврора создала кошачий альянс

​Ряды Хранителей пополнила крупная дальневосточная компания – «Востокцемент»
Фото: ФГБУ «Земля леопарда» Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Ряды Хранителей пятнистых хищников впервые пополнила крупная дальневосточная компания – «Востокцемент», которая взяла под свою опеку леопардессу Leo 63F. Одна из редчайших крупных кошек планеты получила мифическое имя Аврора – в честь древнеримской богини утренней зари, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Хранители леопарда – это своеобразные «крестные» редких хищников. Такой титул присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди Хранителей есть как политики, знаменитости и организации, так и люди самых разных профессий и даже школьники. Готовность помочь защитить уникальную природу «Земли леопарда» дает Хранителю право выбрать имя для своего подопечного.

Символом «Востокцемента» уже является крупная дикая кошка – на логотипе компании изображен амурский тигр. Дальневосточный леопард же является близким родственником и соседом тигра: на «Земле леопарда» помимо около 70 пятнистых обитают еще и около 30 полосатых хищников. Национальный парк и заповедник – их общий дом, обе кошки традиционно считаются символом и всего Приморья, его удивительного природного разнообразия. Вместе с новым Хранителем «Земля леопарда» формирует кошачий альянс, совместные усилия которого будут направлены на защиту редких животных и экологическое просвещение жителей всего Дальнего Востока.

Имя для своей подопечной, самки Leo 63F, сотрудники компании выбирали всеобщим голосованием, заранее предложив 50 различных вариантов, из которых было отобрано 11 лучших. В итоге именно Аврора заняла первое место – почти четверть из 222 голосовавших отдала предпочтение богине утренней зари. Имя, кстати, было предложено сразу двумя сотрудниками, которые объяснили, что оно очень подходит характеру и темпераменту леопардессы. Обладательница данного имени энергична, активна и сильна. Как и древнеримская богиня рассвета, она должна стать олицетворением веры в светлое будущее – несмотря ни на что, наступает новый день, и Аврора освещает его своим светом.

«Мы решили начать 2017 год с этого доброго события, потому что считаем важным помогать родному дальневосточному региону. Мы здесь живем, трудимся, производим нашу продукцию и соседствуем с уникальной природой и ее обитателями. И наша задача как производственного холдинга сделать все, чтобы сохранить природу, минимизировать воздействие на окружающую среду. 2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Мы тоже решили не остаться в стороне и внести свою лепту. Тигр – это мощь и сила. Леопард – стратегия, ум, ловкость. Такое кошачье братство отображает суть нашей компании. Это очень редкие хищники, и в наших силах помочь им», – комментирует важное для компании событие генеральный директор «Востокцемент» Владимир Пушкарёв.

Сегодня Авроре около 5 лет – леопардесса в самом расцвете сил. Она живет в южной части «Земли леопарда», на границе национального парка и Китая. Неудивительно, что за годы наблюдений она фиксировалась фотоловушками двух стран. Однако, судя по всему, с ее точки зрения именно российская территория лучше всего подходит для выращивания потомства: несмотря на «двойное гражданство», Leo 63F предпочла обучать своего котенка охоте на своей родине, на «Земле леопарда». Трехмесячный малыш и его счастливая мама попали в объектив камеры в национальном парке в начале прошлого года.

Сопки и горы «Земли леопарда» воспитали из этой леопардессы настоящего стратега и мастера тактических действий. Дальневосточному леопарду очень важно никогда не упускать цель из виду, оставаясь при этом невидимым, гением естественной маскировки. В охоте Аврора также помогают сильный хвост и острое зрение: пятнистого оленя или косулю она может заметить с расстояния до 1,5 километра, а настичь жертву – всего за несколько прыжков. И хотя на большинстве снимков леопардесса явно куда-то спешит, иногда она не прочь расслабиться, присесть и отдохнуть, демонстрируя фотоловушкам типичную кошачью созерцательную натуру.

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