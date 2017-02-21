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В Тихом океане пираты захватили вьетнамское судно

Есть пострадавшие
Фото: politeka.net Фото: politeka.net
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Вооруженные люди атаковали и захватили вьетнамский сухогруз GIANG HAI, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на Морской бюллетень. Инцидент произошел в море Сулу восточнее филиппинского острова Пангутаран.

Один моряк в ходе нападения убит. Бандиты захватили в заложники семерых членов экипажа, после чего скрылись. На борту остались семнадцать моряков, судно изменило курс и проследовало к малазийскому порту Сандакан.

Береговая охрана Филиппин утверждает, что нападения совершили боевики известной террористической группировки Абу-Сайяф. Если раньше они захватывали заложников, выдвигая политические требования, то начиная с прошлого года, они требуют за заложников выкуп.

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