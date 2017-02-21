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Во Владивостоке водитель-пенсионер сбил школьника на пешеходном переходе

Ребенок госпитализирован с сотрясением
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Девятилетний школьник был госпитализирован во Владивостоке с сотрясением мозга после того, как его на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль Mitsubishi Lancer, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд транспортного средства на мальчика произошел в понедельник, 20 февраля около 18:35 в районе дома №28 по улице Окатовой.

Установлено, что седан, за рулем которого находился 60-летний мужчина, двигался со стороны улицы Вязовой в сторону улицы Терешковой. С точки обзора водителя ребенок переходил дорогу справа налево.

Подробности и причины происшествия выясняют специалисты.

Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока обращаются к родителям несовершеннолетних: уважаемые родители, нашивайте на одежду и рюкзаки своих детей светоотражающие элементы; купить эти предметы можно в свободной розничной продаже. Например, специальная тесьма продается в отделах швейной фурнитуры. В критический момент эта простая и дешевая мера безопасности может оказаться той деталью, что предохранит вашего малыша от наезда транспортного средства - и, возможно, спасти не только его здоровье, но и жизнь!

Необходимо отметить, что работу по разъяснению необходимости использования светоотражающих элементов проводят также и в общеобразовательных школах.

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