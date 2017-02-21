Здорового питания не существует, - ученые

Каждый организм индивидуально реагирует на продукты

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Ученые после проведенного исследования заявили, что полностью здоровое питание – это миф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты провели исследование и выяснили, что полностью здорового питания не существует. Эксперты провели эксперимент, в котором принимали участие две группы. Первая – в течение нескольких недель питалась домашним хлебом, а вторая – заводским. В результате, каждый отреагировал на продукт разным образом. Одни от домашнего хлеба стали худеть, тогда как иные поправляться. Аналогичная ситуация была зафиксирована и при употреблении продукции хлебобулочных заводов.

Таким образом, правильное питание – это индивидуальный подход при создании диеты каждого отдельного человека, так как один продукт может идеально подходит потребителю, а также может оказаться вредным для другого человека.

Как рассказали специалисты, все зависит от микрофлоры пищевого тракта, так как она представлена огромным количеством разных бактерий, неоднородных не только по количеству, но и по типу бактерий. По этой причине здоровая пища для каждого конкретного индивидуума будет представлена своим набором ингредиентов.

Именно поэтому следует выбирать диету индивидуально.