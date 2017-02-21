Yeruslan сдвинулся с мертвой точки 12:37, 21 февраля Yeruslan сдвинулся с мертвой точки (Видео)
12:08, 21 февраля "Группы смерти" продолжают пользоваться популярностью у молодежи
В Приморье начали буксировать Yeruslan 11:47, 21 февраля В Приморье начали буксировать Yeruslan (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 21 вторник
12:45
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
12:45
Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео
12:45
​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:42
Здорового питания не существует, - ученые
12:37
Yeruslan сдвинулся с мертвой точки Видео
12:30
Как обезопасить себя от собственного смартфона
12:19
Приморцы обокрали квартиру на 200 тысяч рублей
12:08
"Группы смерти" продолжают пользоваться популярностью у молодежи
12:02
Леопардесса по имени Аврора создала кошачий альянс Фото
11:57
Александр Жаров - о влиянии на интернет: "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует"
11:47
В Приморье начали буксировать Yeruslan Эксклюзив
11:45
Работа по защите территорий с зелеными насаждениями продолжается во Владивостоке
11:32
Масленичная неделя "набирает обороты"
11:21
Глава Роскомнадзора: "Если ребенок тихо сидит с планшетом, это не значит, что всё у него хорошо"
11:14
В Приморье прикрыли незаконную продажу «Этилового спирта»
11:08
Драки на сцене и выстрел в воздух: урок от спецназа прошел во Владивостоке Видео
11:03
Необычный зверь посетил побережье Приморья Видео
11:00
Масленичная неделя в Приморье: богатырские забавы, хороводы и горячие блины
10:49
Литературное радио в скором времени начнет свое вещание во Владивостоке
10:37
Глава Роскомнадзора: В "группах смерти" появился новый "пароль"
10:31
Бойцы джиу-джитсу сразились за звание сильнейшего на чемпионате Владивостока Фото
10:29
Во Владивостоке накрыли наркопритон
10:22
Несовершеннолетнего приморца убили по заказу Эксклюзив
10:20
В Амурском заливе будут проводиться ледокольные работы в связи с буксировкой Yeruslan
10:09
Банда интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов, поймана
09:59
Стало известно о вспышках опасных болезней животных за минувшую неделю
09:58
Yeruslan отбуксируют в Славянку
09:47
Россиянка задержана полицией Пхукета за кормление местных морских обывателей
09:44
Что нужно знать о гриппе
09:32
Автомобильный бизнес Дальнего Востока на грани срыва Эксклюзив
09:31
Стало известно, на что обычно жалуются приморцы
09:21
Доллар растет, рубль - падает
09:15
Четыре авиарейса из Владивостока отменены
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4086 (25) от 21 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Улицу Русскую избавили от опасного общепита
«Эра-ГЛОНАСС»: насильно мил не будешь
На коньках и на колесах – мимо Папенберга
«Еруслан»: 10 сантиметров до катастрофы
Приморцы в «пилоте»
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Здорового питания не существует, - ученые

Каждый организм индивидуально реагирует на продукты
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Ученые после проведенного исследования заявили, что полностью здоровое питание – это миф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты провели исследование и выяснили, что полностью здорового питания не существует. Эксперты провели эксперимент, в котором принимали участие две группы. Первая – в течение нескольких недель питалась домашним хлебом, а вторая – заводским. В результате, каждый отреагировал на продукт разным образом. Одни от домашнего хлеба стали худеть, тогда как иные поправляться. Аналогичная ситуация была зафиксирована и при употреблении продукции хлебобулочных заводов.

Таким образом, правильное питание – это индивидуальный подход при создании диеты каждого отдельного человека, так как один продукт может идеально подходит потребителю, а также может оказаться вредным для другого человека.

Как рассказали специалисты, все зависит от микрофлоры пищевого тракта, так как она представлена огромным количеством разных бактерий, неоднородных не только по количеству, но и по типу бактерий. По этой причине здоровая пища для каждого конкретного индивидуума будет представлена своим набором ингредиентов.

Именно поэтому следует выбирать диету индивидуально.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Что нужно знать о гриппе
09:44, 21 февраля 2017 Что нужно знать о гриппе

И что делать, если Вы все же заболели

Ученые назвали пять ситуаций, в которых женщина согласится на секс‍
21:18, 20 февраля 2017 Ученые назвали пять ситуаций, в которых женщина согласится на секс‍

Несколько секретов, как затащить слабый пол в постель

О талантах человека говорят глаза, – ученые
19:17, 20 февраля 2017 О талантах человека говорят глаза, – ученые

По цветы глаз можно определить все достоинства и недостатки индивида

Специалисты составили топ-7 ошибок, которые люди совершают ежедневно
14:38, 20 февраля 2017 Специалисты составили топ-7 ошибок, которые люди совершают ежедневно

Действия, которые приносят вред здоровью

Детям нужно разрешать играть с едой, - ученые
12:09, 20 февраля 2017 Детям нужно разрешать играть с едой, - ученые

Малыши в ходе игр изучают продукты

Кнут или пряник? О проблемах воспитания рассказала владивостоксий врач высшей категории
11:01, 20 февраля 2017 Кнут или пряник? О проблемах воспитания рассказала владивостоксий врач высшей категории

Как правильно воспитать детей

Ученые: Жизнь после смерти существует
00:17, 20 февраля 2017 Ученые: Жизнь после смерти существует

Исследование длилось больше 2 лет