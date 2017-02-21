В Приморье прикрыли незаконную продажу «Этилового спирта»

Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Артема, который рассказал, что в одном из магазинов производится торговля спиртосодержащей продукцией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Правоохранительные органы прибыли по указанному адресу. В результате проверки из незаконного оборота было изъято 18 литров раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм «Этиловый спирт» на общую сумму 10 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Обвиняемому грозит наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Материалы направлены на рассмотрение в мировой суд.