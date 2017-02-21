Как обезопасить себя от собственного смартфона

Глава Роскомнадзора рассказал, кто, как и зачем в современном мире "покупает людей"

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

О том, что такое на самом деле современные гаджеты, а также как происходит купля-продажа персональных данных людей, в интервью главному редактору газеты «АиФ» Игорю Черняку на минувшей неделе рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает корреспондент РИА VladNews. Также руководитель надзорного ведомства поделился советами, как обезопаситься от собственного смартфона - и не сделать личное публичным достоянием.

- Нам всем нужно помнить о том, что мир изменился, и мы живём в абсолютно прозрачном обществе. Смартфон - это вовсе не дружественный попутчик. Наоборот, он постоянный и внимательный наблюдатель, - объяснил Александр Жаров. - Не раз уже специалисты рассказывали о функции принудительного фотографирования и массе других возможностей современных гаджетов. Каждый раз, когда вы устанавливаете ту или иную программу в телефон или планшет, надо внимательно ознакомиться с пользовательским соглашением, которое вы при этом заключаете. Например, многие скачивают очень простое бесплатное приложение «Фонарик». Прочитав условия пользования этой программой, вы увидите, что она получает из вашего телефона огромный объём информации, которой можно торговать. Например, перекачивает всю записную книжку и данные о вашем местонахождении. Зачем? Чтобы использовать ваши «большие пользовательские данные» в коммерческих целях. Так называемые «большие пользовательские данные» - это, по сути, уголь и нефть будущего. Они позволяют прогнозировать, как люди того или иного возраста, пола, проживающие на определённой территории, будут себя вести в некой ситуации. Можно вычислить, какие товары и когда надо им предлагать. За такую информацию готовы бороться и корпорации, и спецслужбы других стран.

Чтобы обезопасить себя, советует руководитель Роскомнадзора, нужно заранее определиться с тем, какой информацией вы готовы поделиться со всем миром:

- Определите, какими данными вы готовы делиться со всем миром: их можно держать в смартфоне, компьютере, отдавая себе отчёт в том, что они в любой момент могут быть отправлены в неизвестном направлении, - отметил Жаров. - Второй уровень - конфиденциальная информация, её нужно хранить на защищённых носителях. Наконец, третий уровень - абсолютно личная информация, которую можно записывать только на бумаге, благо все мы пока ещё умеем писать. Как-то на международной конференции меня познакомили с бывшим хакером, который работал в тот момент на одно из западных государств. Этот молодой человек делал пометки в записной книжке. Ему задали вопрос: «Вы так хорошо разбираетесь в цифровых технологиях, почему же пишете на бумаге?» Он ответил: «Потому что я пишу это для себя». Для меня это был показательный пример.

Ну а если вас "купили", то есть ваши данные оказались в базе, которая вне всех норм закона оказалась перекупленной одной фирмой у другой, вы не бессильны и можете кое-что сделать:

- Если вам звонит некий человек и предлагает услуги какой-то конторы, в первую очередь выясните название юрлица, которое он представляет. А затем сообщите, что вы требуете удалить ваши персональные данные из базы контактов. После этого следует написать жалобу в региональное подразделение Роскомнадзора. И тогда в эту фирму придёт наш инспектор, - рассказал глава Роскомнадзора.