Необычный зверь посетил побережье Приморья

Животное не пыталось убежать от людей

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Рогатое животное решило устроить променад по замерзшему морю, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент был зафиксирован сегодня утром в районе города Фокино, бухта Руднева. Северный олень, которого в шутку уже успели прозвать морским, пересекал заледеневшее море. Пока животное не заметило людей, оно передвигалось неспешно. После того, как зверь обнаружил интерес к своей персоне, он решил перейти на более быстрые движения - прыжки. Однако очевидцы также предположили, что расколотый от копыт лед мог резать ему конечности, потому животное и ускорилось.

Как рогатый оказался в акватории бухты Руднева - пока неизвестно. Есть предположения, что в поисках корма олени часто посещает морские побережья. Возможно, что в данной ситуации - это основная причина появления на море дикого зверя.