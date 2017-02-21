"Группы смерти" продолжают пользоваться популярностью у молодежи

Проиграть жизнь за 50 заданий

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

«Группы смерти», которые оказались популярны среди российских подростков, не прекращают своей работы, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что за только за последний месяц в сети появились новости о самоубийствах детей со всей страны, которые и были участниками «игры на жизнь». По неофициальным данным, на сегодняшний день жертвами игры с начала года стадии 20 подростков. По материалам «Новой газеты», за 2016 года жертвами «групп смерти» стали не менее 130 школьников.

Как ранее сообщало РИА VladNews, «игра на жизнь» состоит из 50 заданий, которые следует выполнять ежедневно и подтверждать их фотографиями. Заканчивается игра как раз и самоубийством школьника, к которому призывает «наблюдатель» в игре.

Стоит отметить, что в сети довольно много фотографий с хэштегами #синийкит, что является некой заявкой на участие в игре.

Отметим, что правоохранительные органы пытаются найти того, кто стоит у «руля» страшной игры. Также в настоящее время к блокировке потенциальных игроков преступили и сотрудники социальной сети «ВКонтакте».

Однако, как сообщили в Роспотребнадзоре, группы продолжают появляться, чтобы попасть туда следует указать новый «пароль».

Напомним, что во Владивостоке стало известно о «группах смерти» после того, как школьница спрыгнула с 24-ого этажа. После чего психологи Приморья убедительно попросили родителей пристально следить за своими детьми.







