Возможна ли полная блокировка рунета, а также реальности интернет-цензуры

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Своим мнением на тему того, возможна ли полная блокировка российского сегмента интернета, а также о том, реально ли введение в Российской Федерации интернет-цензуры, в интервью главному редактору газеты «АиФ» Игорю Черняку на минувшей неделе поделился глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Не так давно советник президента Герман Клименко поднял тему ограничения доступа в интернет, ссылаясь на опыт Китая. Могут ли и в России появиться такие барьеры?

- Китайский проект «Золотой щит» более близок к определению цензуры, - сказал Александр Жаров. - Эта система осуществляет предфильтрацию трафика. В том числе фильтрует информацию, поступающую в китайское интернет-пространство извне. Обслуживают её десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. Это очень накладно. У нас в Госдуме сейчас обсуждается законопроект о критической инфраструктуре интернета. Мне кажется логичным контролировать точки входа интернета к нам в страну. Потому что его отключение может привести к техногенной катастрофе. Такой контроль есть во многих странах: в том же Китае, в Турции, Германии и других.

А кто контролирует интернет и может его отключить?

- Сложный вопрос. Исторически интернет был создан Пентагоном для военных коммуникаций. Позднее он превратился в гражданское средство связи. Но долгое время эта система финансировалась из бюджета США. Доменные имена и IP- адреса (это своего рода сетка, на которой держится интернет, его инфраструктура) распределяет американская корпорация ICANN. В 2016 году она формально стала международной организацией, но не надо забывать: «кто девушку ужинает, тот её и танцует». Влияние США на эту организацию огромно, - отметил глава Роскомнадзора.