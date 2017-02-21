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Общество

Масленичная неделя "набирает обороты"

О том, какая должна быть блинная неделя
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

РИА VladNews рассказывает, как принято праздновать Масленичную неделю.

В понедельник – «Встреча». В первый день русский народ приветствовал госпожу Широкую Масленицу. В это день нужно печь блины и гулять, хотя бы после работы.

Во вторник – «Заигрыши». День для молодых. Парни и девицы приглядывались друг к другу, «заигрывали», чтобы после Пасхи на Красную горку сыграть свадьбу.

Среда – «Лакомка», тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Видимо отсюда и пошло выражение «к теще на блины».

Четверг – «Разгульный четверток». Девиз дня: «Чем раздольней гулянье, тем удачнее год сложится!» Это был день щедрых угощений, разгар масленичного веселья. Как говорится, надо успеть нагуляться перед Великим постом. С четверга начинается «Широкая масленица».

В пятницу – «Тещины вечерки» – в свою очередь зятья звали тещу на угощение.

Суббота – «Золовкины посиделки», или «Девчачий день». Молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости.

Воскресенье называлось «Прощеным днем». «Прощеное воскресенье» потрясающий по своей глубине русский обычай. Перед строгими днями Великого поста необходимо очистить душу, повиниться. В этот же день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались троекратным поцелуем, кланялись и просили прощения друг у друга. Вечером совершались проводы Масленицы.

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