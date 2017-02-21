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Масленичная неделя в Приморье: богатырские забавы, хороводы и горячие блины

О том, где в крае пройдут настоящие масленичные гуляния
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Богатырские забавы, народные игры, каток, столбы с призами Масленицы, хороводы и горячие блины, а также торжественное сожжение «чучела», символизирующее прощание с холодной зимой пройдут в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. 

24-25 февраля – арт-парк «Штыковские пруды». Шкотовский муниципальный район, п. Штыково.

В парке пройдет и детская масленица, и Масленица для взрослых. Мероприятие включает в себя народные гуляния, гостей будут развлекать скоморохи и шуты. Организаторы подготовили соревнования «блинопеков», конкурс среди баянистов «разорви баян», конкурс исполнителей народного танца и песни. На протяжении двух дней будет действовать беспроигрышная лотерея.

25 февраля – Арсеньев.

Традиционные народные гуляния «Ай, да масленица!» на городской площади.

26 февраля – народный праздник «Масленица в Палеодеревне». Партизанский Муниципальный район, село Боец-Кузнецово.

В Палеодеревне для гостей готовят не только безудержное веселье, но и культурно-познавательную программу, а именно изучение народных традиций. Также запланировано проведение массового театрализованного праздника с привлечением творческих коллективов из Владивостока и Находки с традиционными народными играми, хороводами, выставки-ярмарки и мастер-классы, гид по национальным кухням, экскурсии по жилищам Палеодеревни и на Екатериновское городище.

26 февраля – Русский парк «Изумрудная Долина», Уссурийск, село Утесное.

Увлекательную программу в русских народных традициях готовит парк «Изумрудная долина» на проводы Масленицы 26 февраля в 13.00. Там установят два праздничных столба с подарками: один, 6-метровый, для взрослых, и 3-метровый – для детворы. Игры, хороводы, праздничные угощения, зоны для фотосессий и еще масса сюрпризов ждут в этот день гостей парка. Кульминацией праздника станет праздничная процессия с шутками, песнями и плясками, а также сжигание 5-метрового чучела, символизирующего прощание с зимой.

26 февраля – Дальнереченск.

Празднование Широкой Масленицы на городской площади.

26 февраля – Шкотовский район, поселки Шкотово и Смоляниново, села Стеклянуха и Анисимовка, деревня Речица.

Настоящая деревенская Масленица в селе Стеклянуха. Здесь пройдет широкая разгульная Масленица в атмосфере деревенского праздника.

Масленица на базе отдыха «Таежная поляна» – скоморохи, театрализованное представление, игровые площадки и торговые ряды, а также богатырские забавы, народные игры, каток.

Развеселая Масленица в Анисимовке на базе отдыха Воробьиное плато. Гуляния, представление с участием таких персонажей как Зима, Весна, Солнце и Черт. Встреча масленичного поезда и Масленицы на сцене.

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