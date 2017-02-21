Во Владивостоке накрыли наркопритон

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пресечена деятельность наркопритона, хозяйкой которого являлась 34-летняя местная жительница, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что женщина в период с сентября 2016 по январь 2017 года предоставляла свою квартиру на улице Окатовой наркозависимым людям для потребления синтетических наркотиков и наркотических средств каннабисной группы.

В ходе осмотра жилища подозреваемой были изъяты приспособления для изготовления и употребления наркотических средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 4 лет.