О том, какова безопасная детская доза интернета в день

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Мнением о том, какова безопасная норма интернета в день для детей - и с какого возраста вообще пускать малышей во Всемирную паутину, в интервью главному редактору газеты «АиФ» Игорю Черняку поделился глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает корреспондент РИА VladNews. Необходимо отметить, что у самого главы надзорного ведомства шесть детей возрастом от 4,5 до 26 лет, и интернет-безопасность несовершеннолетних для него не только важное, но и не самое простое дело.

"Считаю, что ребёнку младше 10 лет вообще не стоит выходить в интернет, - отметил Александр Жаров. - Активно им пользоваться нужно начинать ещё позже. Некоторые родители гордятся тем, что трёхлетний малыш ловко управляется с планшетом и смотрит на нём мультики. Ничего хорошего, по моему мнению, в этом нет. Маленький ребёнок начинает виртуальный мир считать частью реального, и это изменяет восприятие действительности.

Необходимо контролировать время нахождения в Сети. Его можно постепенно увеличивать от 45 минут в день до 2 часов. Это, по моему мнению, максимальный срок.

Если ребёнок тихо сидит с планшетом, это не значит, что всё у него хорошо, как раз наоборот, всё может быть очень плохо. Проблемы могут возникнуть самые разные. От приглашения в опасные группы до кибертравли. Злоумышленники могут попытаться через детей проникнуть в личное пространство семьи. Со старшими детьми в моей семье мы договорились так: если в Сети у них возникает любая необычная ситуация, нужно обсудить её с родителями," - поделился собственным опытом глава Роскомнадзора.