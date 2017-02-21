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8 канал

Как прошел митинг по проблемам системы ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке?

Видеорепортаж на РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Около 700 человек из Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинска, Уссурийска и Хабаровска собрались на привокзальной площади. Чтобы публично заявить о необходимости скорейшего решения проблем связанные с обязательной установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС, на все новые, в том числе и подержанные, автомобили, ввезенные в Россию после 1 января этого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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