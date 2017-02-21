Тактика смертельных "развлечений" поменялась за последние недели

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

О том, как изменилась тактика администраторов "групп смерти" в последние недели и каков новый пароль-хэштег у детей, которых тянет к суициду, в интервью главному редактору газеты «АиФ» Игорю Черняку на минувшей неделе рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"К сожалению, такие интернет-страницы продолжают появляться, рассказал Александр Жаров. - Начиная с 1 января мы выявляли и закрывали по 50 подобных групп в день, потом 70, 90. В последние недели они изменили тактику. Например, мигрировали в Instagram: сейчас по нашим запросам администраторы удаляют оттуда ссылки на такие группы и хэштеги. Известно, что в этих сообществах используют особый сленг: например, слова "тихий дом", "синий кит" и другие. Две недели назад появился новый пароль - "ищу куратора". Ребёнок, не заходя ни в какие группы, просто пишет эту фразу на своей странице в интернете, ставит так называемый хэштег. После этого с ним связывается человек, и они начинают общаться либо в мессенджере, либо по телефону, смс, в почте, то есть в зоне личных коммуникаций. Отследить это общение мы уже не можем, и это очень опасно.

Из того, что пишут дети у себя на странице в открытом доступе, можно сделать вывод, что они получают какие-то задания. Начинается опасная игра в смерть. Тех, кто ведёт эту игру, я бы приравнял к террористам, потому что цель у них та же: убийство. Одного подозреваемого правоохранительные органы задержали, но надо искать и остальных.

К сожалению, в этой борьбе мы всегда немного позади: реагируем тогда, когда опасная информация уже становится доступной. К счастью, социальные сети идут нам навстречу и быстро блокируют подобные группы. Мы также активно работаем вместе со Следственным комитетом, МВД, Госдумой, готовятся поправки в законодательство. Уверен, что эту проблему мы должны решать всем миром".