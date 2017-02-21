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Общество

Несоблюдение административного законодательства обойдётся нарушителям в почти полмиллиона рублей

26 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено членами административной комиссии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Порядка 100 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на прошедшей неделе на заседаниях административных комиссий Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации города. Нарушители административного законодательства заплатят штрафов на общую сумму 488 тысяч рублей.

26 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено членами административной комиссии Первомайского района города.

Так, за нарушение статьи 7.21 «Об административных правонарушениях в Приморском крае» штраф в размере 5 тысяч рублей предстоит заплатить генеральному директору ООО «Первомайская управляющая компания – 2». Должностное лицо привлекли к ответственности за то, что по адресам ул. 2-я Строительная 8-12, 18а, ул. Талалихина, 9, ул. Нестерова, 6, ул. Басаргина,4, ул. Новожилова, 12, ул. Херсонаская, 18, ул. Сафронова, 12, а также Никифорова 49-51 не были оборудованы площадки для установки контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов и складирования крупногабаритного мусора.

Такой же штраф был наложен на администратора магазина «Гермес», расположенного на Сахалинской, 50, стр. 2, – на прилегающей к торговой точке территории был разбросан мусор.

Напомним, представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города каждый день следят за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.

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