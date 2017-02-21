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Общество

Работа по защите территорий с зелеными насаждениями продолжается во Владивостоке

На сегодняшний день выявлено 359 новых участков
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Рабочее совещание по вопросу дальнейшего оформления земельных участков, занятых зелеными насаждениями, - в целях их сохранения от застройки и создания здесь скверов и парков, провел сегодня, 20 февраля, первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

На совещании сообщили, что специалистами администрации Владивостока на постоянной основе проводится работа по выявлению земельных участков на территории города, занятых зелеными насаждениями. На сегодняшний день выявлено 359 новых участков. Среди них – 45 находятся в границах территорий многоквартирных домов, 49 являются муниципальной собственностью, на 118 участков зарегистрированы права третьих лиц, 122 участка находятся на неразграниченных землях.

Дополнительную информацию о зеленых территориях подготовили и в думе города – на основании работы депутатов на округах, жалоб и предложений жителей.

Теперь специалистам городской администрации предстоит все эти сведения проанализировать, систематизировать и выбрать максимальное количество участков, за которыми необходимо закрепить статус зон рекреации. После формирования перечня он будет направлен в администрацию Приморского края с предложением внести необходимые изменения в Генеральный план Владивостока и Правила землепользования и застройки (данные полномочия с 2015 года переданы администрации края). Также в ряде случаев для сохранения зеленых насаждений на участках, где зарегистрированы права третьих лиц, краевой администрации необходимо принять решения о расторжении договоров аренды.

Напомним, в администрации Владивостока в течение последних лет проводится большая работа по выявлению и юридической защите территорий, занятых зелеными насаждениями. Более 100 участков различной площади получили юридический статус, который сохраняет их от застройки.

Так, 76 из них зарегистрированы в муниципальную собственность в качестве скверов. Однако 9 скверов расположены на земле, в отношении которой зарегистрированы права третьих лиц. По скверу Игнатьева и Чеховскому скверу ведутся судебные тяжбы.

Правообладатель участка на улице Русской, 57– православный приход Владивостокской епархии РПЦ – в январе 2017 года отказался от притязаний на сквер и отозвал свой иск. Теперь в районе «тысячекоечной» больницы будет сохранена небольшая зеленая зона.

За несколько последних лет 16 муниципальных скверов были полностью реконструированы и предстали перед горожанами в совершенно новом виде – как комфортные места отдыха и современные туристические объекты. Среди них такие популярные скверы, как сквер Почетных граждан, Городов-побратимов, Театральный, Адмиральский, Центральный, Муравьева-Амурского и многие другие.

Кроме того, помимо регистрации муниципальных скверов администрацией Владивостока совместно с Думой г. Владивостока в 2013 году специально для сохранения зеленых насаждений в Правила землепользования и застройки ВГО впервые введены новые понятия: зоны городских парков, скверов жилых территорий (обозначение на карте Ж-5), зоны городских парков и скверов общественно-деловой застройки (ОД-6) и производственных территорий (П-6). Таким образом, после проведения комплекса работ на карте Владивостока в 2013 году появились 25 территорий с таким «зеленым» статусом, который обеспечивает их сохранение от застройки, - общей площадью более 176 гектаров.

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