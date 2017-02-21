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Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Хоккейный клуб "Адмирал" без какого-либо мошенничества заработал путевку в серию плей-офф. Приморская команда в последнем матче регулярного чемпионата обыграла подмосковный "Витязь" и тем самым получила возможность побороться за Кубок Гагарина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.