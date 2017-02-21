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Спорт

Бойцы джиу-джитсу сразились за звание сильнейшего на чемпионате Владивостока

Чемпионат был посвящен Дню защитника Отечества
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 18 февраля, в Краевом доме физкультуры состоялся чемпионат города Владивостока по джиу-джитсу, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. В соревнованиях приняли участие порядка 150 бойцов. Честь краевой столицы отстаивали спортсмены из муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств. Мероприятие было организовано Евро-Азиатской федерацией джиу-джитсу при поддержке администрации Владивостока.

Гостями соревнований стали представители ветеранских организаций Приморского и Хабаровского краев, офицеры ТОФ, офицеры Восточного военного округа, духовой оркестр войск национальной гвардии под управлением старшего лейтенанта Олега Зубилина.

На мероприятии также присутствовала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик, которая поприветствовала всех собравшихся, пожелала удачи будущим защитникам Отечества и вручила значки кандидата в мастера спорта по джиу-джитсу спортсменкам Елизавете Коровайной и Наталье Ткаченко.

Президент межрегиональной Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу, директор муниципальной школы единоборств Владивостока, майор морской пехоты Валерий Осокин кратко подвел итоги минувшего года, определил ряд задач на 2017 год и вручил черные пояса 14-ти спортсменам федерации, прошедшим аттестацию в 2016 году.

Чемпионат проходил в соответствии с международными правилами KJJIF по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Традиционно участники соревнований сражались на двух татами за награды в двух дисциплинах: нэ-ваза (ne-waza) – борьба, и полноконтактном какуто кумитэ (kakuto kumite). Зрелищные поединки привлекли большое количество зрителей. Родственники и друзья поддерживали спортсменов на протяжении всего дня.

Несмотря на то, что чемпионат по джиу-джитсу был посвящен Дню защитника Отечества, в нем приняли участие и представительницы прекрасного пола. Поединки с их участием приковывали особое внимание зрителей. По словам организаторов, это была тактическая разминка в преддверии женского турнира, посвященного празднику 8 Марта.

Победители и призеры чемпионата получили медали и грамоты от федерации и администрации Владивостока. Список победителей прилагается.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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