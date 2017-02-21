Уроки мужества и патриотизма проходят в школах Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Драки на сцене и выстрел в воздух: урок от спецназа прошел во Владивостоке
Школьники остались в восторгеВладивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.
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