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8 канал

Драки на сцене и выстрел в воздух: урок от спецназа прошел во Владивостоке

Школьники остались в восторге
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Уроки мужества и патриотизма проходят в школах Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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