Стало известно о вспышках опасных болезней животных за минувшую неделю

Во Всемирную организацию здравоохранения животных поданы сообщения о 190 очагах болезней

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В период с 11 по 17 февраля 2017 года страны сообщили во Всемирную организацию здравоохранения животных о 190 очагах болезней животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

На минувшей неделе Россия сообщила об очагах африканской чумы свиней (АЧС):

- в Саратовском РООиР, Духовницкого района, Саратовской области. Трупы кабанов (5) обнаружены на территории сосняка «Березовая Лука». Лабораторные исследования подтвердили, что кабаны были заражены этой болезнью.

- в селе Красный Партизан, Энгельсского район, Саратовской области. Вспышка АЧС зарегистрирована в одном из личных приусадебных хозяйств, где заболело все восприимчивое поголовье - 8 свиней, из которых 6 пало, 2 - уничтожено.

АЧС на минувшей неделе также была выявлена в Польше (6 очагов) и в Украине (1).

За прошедший период о новых очагах ящура сообщили ветеринарные службы Южной Кореи (6). На территории Монголии выявлены очаги ящура (3), оспы овец и коз (24), а также чумы мелких жвачных (1).

Ветеринарные службы 18 стран сообщили в МЭБ о вспышках высокопатогенного гриппа птиц: Босния и Герцеговина (1), Великобритания (2), Германия (24), Дания (2), Израиль (6), Иран (16), Италия (1), Камерун (1), Нигерия (1), Польша (15), Словакия (11), Тайвань (1), Финляндия (1), Франция (35), Хорватия (6), Чешская Республика (13), Швеция (4), Япония (1). Очаги слабопатогенного гриппа птиц выявлены во Франции (3).

На территории Казахстана (3) выявлены очаги бешенства.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и птиц.