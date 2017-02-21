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Стало известно, на что обычно жалуются приморцы

Роспотребнадзор края подвел итоги работы по обращениям граждан в 2016 году
Фото: SovetClub.ru Фото: SovetClub.ru
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморского края подвел итоги работы по обращениям граждан в 2016 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, в прошлом году увеличилось число поступивших от приморцев обращений - с 6 291 в 2015 году до 6 521 в 2016-м. Количество письменных обращений составило 6 505 (99,8%).

В течение 2016 года 98 заявителей обратились с жалобами на личном приеме руководителя Управления, его заместителей, а также начальников территориальных отделов. Все обращения приняты к рассмотрению и рассмотрены в установленном порядке.

Из общего числа обращений наибольшее число составили обращения на нарушения прав потребителей - 56% (в 2015 году - 60,4%). По вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждане обращались в 44% случаев (в 2015 году - 39,6%).

Среди обращений по вопросам защиты прав потребителей преобладали обращения на нарушения прав в сфере розничной торговли: 42,6% (1 570 жалоб). В основном, граждане были недовольный розничной торговлей продуктами питания; по этому вопросу они обратились в более чем половине таких заявлений (56,3%) - зарегистрировано 884 обращения. Жалобы на услуги ЖКХ - это 13,6%, на услуги связи - 6,7%.

В структуре обращений граждан по вопросам санитарных норм преобладали жалобы на условия проживания в жилых помещениях – 21,8% (617 обращений), а также на условия воспитания и обучения (10,2% - 288 заявлений) и условия в производственных и общественных помещениях и зданиях (12,3% - 348 обращений).

Все поступившие жалобы были рассмотрены в установленном порядке, приняты соответствующие меры. Однако в 23% случаев предмет обращений не входил в компетенцию Роспотребнадзора, и заявления (1 501) были направлены в иные органы по подведомственности. В 2015 году доля таких обращений "не по адресу" составляла 22,4%.

В 2016 году 2 315 обращений граждан (36% от общего числа поступивших жалоб) стали основанием для проведения проверок и административных расследований (в 2015 году их доля составила 33,5%). По фактам выявленных в ходе рассмотрения жалоб нарушений в 2016 году в Приморье было составлено 2 232 протокола.

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