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Четыре авиарейса из Владивостока отменены

Расписание
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 21 февраля, отменили четыре авиарейса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

В частности отменены следующие рейсы:

Рейс компании Аврора HZ-525 Владивосток - Пластун, Время по расписанию: 09:25

Рейс компании Аврора HZ-527 Владивосток - Кавалерово, Время по расписанию: 11:30

Рейс компании Аврора HZ-533 Владивосток - Терней, Время по расписанию: 13:50

Рейс компании Аврора HZ-511 Владивосток - Дальнегорск, Время по расписанию: 15:00


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