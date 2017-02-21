Четыре авиарейса из Владивостока отменены

В аэропорту Владивостока сегодня, 21 февраля, отменили четыре авиарейса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.
В частности отменены следующие рейсы:
Рейс компании Аврора HZ-525 Владивосток - Пластун, Время по расписанию: 09:25
Рейс компании Аврора HZ-527 Владивосток - Кавалерово, Время по расписанию: 11:30
Рейс компании Аврора HZ-533 Владивосток - Терней, Время по расписанию: 13:50
Рейс компании Аврора HZ-511 Владивосток - Дальнегорск, Время по расписанию: 15:00