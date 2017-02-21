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Общество

Автомобильный бизнес Дальнего Востока на грани срыва

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" имеет здесь немалое значение
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

На собрании, которое прошло 19 февраля на Привокзальной площади Владивостока, жители Владивостока высказывали мнения о том, что введение обязательной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на транспортные средства- попытка подавить на импорт праворульных автомобилей. Уже сейчас замечают падение автомобильного бизнеса, а на авторынка скоро совсем продавать будет нечего, сообщает РИА VladNews.

«Мне кажется, что система «ЭРА-ГЛОНАСС», скорее, бюрократическая несуразица. Это делалось по обычному недомыслию, и никто не приложил труда подумать, чем это может обернуться для Дальнего Востока, про который нельзя сказать, что живет импортом поддержанных машин, но, тем не менее, отрасль важная для многих дальневосточников. Поэтому вышло то, что вышло. Объемы бизнеса упали и после повышения пошлин и в более серьезной степени после падения рубля, то есть бизнес и так серьезно пострадал. Если сейчас не решить вопрос с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС», то можно будет поставить "крест" на этой истории. Но я думаю, что должны что-то придумать для решения данного вопроса. И тогда в полуживом или в полумертвом состоянии этот бизнес пока будет существовать", - поделился своим мнением в прямом эфире российский писатель и журналист Василий Авченко.
«Изначально все это движение, инициативная группа и собрания проводились для того, чтобы защитить наши рабочие места. Мы защищали свои рабочие места. Часть людей защищала автомобили, которые уже были ввезены или куплены, а другая часть защищала рабочие места. Я, как руководитель компании, в которой работает практически 50 человек, переживал именно за своих сотрудников. Моя задача - достучаться до властей, чтобы они сказали, когда эта ситуация сможет разрешиться. Сейчас мне приходится платить зарплату сотрудникам со своего «собственного кармана», и работать, не получая прибыли",- сообщил Роман Султанов, таможенный брокер.

Напомним, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того, чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

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