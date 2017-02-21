Россиянка задержана полицией Пхукета за кормление местных морских обывателей

Туристка была временно освобождена под залог

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

53-летняя туристка из России Ольга Смирнова была задержана патрулем морской полиции Тайланда во время кормления рыб хлебом в районе коралловых рифов, где это запрещено законом – у острова Рача, расположенного неподалеку от Пхукета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на интернет-версию Phuket Gazette. Эту же информацию подтверждает и РИА «Новости».

Туристка, которая – по словам «королевских» законников, «кидалась в рыб в запрещённом месте», временно освобождена под залог в 3000 тыс. долларов. Сейчас судом Пхукета решатся её судьба. Женщине грозит штраф в размере ещё 3 тыс. долларов или тюрьма сроком до одного года. Вот только в каком государстве именно – пока не сообщается.