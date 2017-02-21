СК возбудил уголовное дело в отношении главы Лазовского района

Расследование дела продолжается

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Следственный комитет по Приморского краю возбудил уголовное дело в отношении главы Лазовского района по статье «Превышение должностных полномочий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период с марта 2015 по апрель 2015 глава Лазовского муниципального района, дал незаконное указание своему первому заместителю предоставить ООО «СВК» в аренду до 31.12.2015 для добычи грунта земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, который находился в долгосрочной аренде физического лица.

В результате проведенных ООО «СВК» действий по разборке грунта, произошла порча плодородного слоя земельного участка, в связи с чем причиненный государству ущерб составил 9600000 рублей.

Глава Лазовского района находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.