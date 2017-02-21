Автомобильный бизнес Дальнего Востока на грани срыва 09:32, 21 февраля Автомобильный бизнес Дальнего Востока на грани срыва (Эксклюзив)
Четыре авиарейса из Владивостока отменены 09:15, 21 февраля Четыре авиарейса из Владивостока отменены
СК возбудил уголовное дело в отношении главы Лазовского района 09:12, 21 февраля СК возбудил уголовное дело в отношении главы Лазовского района
Новостная лента
Февраль, 21 вторник
09:44
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
09:44
Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео
09:44
​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
09:32
Автомобильный бизнес Дальнего Востока на грани срыва Эксклюзив
09:31
Стало известно, на что обычно жалуются приморцы
09:21
Доллар растет, рубль - падает
09:15
Четыре авиарейса из Владивостока отменены
09:12
СК возбудил уголовное дело в отношении главы Лазовского района
09:09
Гороскоп на 21 февраля
08:59
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постпред РФ при ООН
08:28
Во Владивостоке продолжается монтаж временной теплотрассы
08:13
Часть Владивостока останется без света во вторник, 21 февраля Адреса
08:05
Во Владивостоке сегодня сильный ветер
07:02
Налог на пенсию в России 2017: сколько нужно платить в месяц, индексация
06:34
Во Владивостоке проходит очередной этап сдачи норм комплекса ГТО школьниками
05:13
Тематические лекции стартуют во Владивостоке
04:20
Жителей и гостей Владивостока приглашают на выставку «Служу Отечеству»
03:06
Дачникам Владивостока рассказали всё о ландшафтном дизайне сада
02:31
Крупнейшую в мире парусную яхту миллиардера Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре
01:22
Пьяный водитель на снегоходе сбил четырех девочек под Тулой
00:06
Труп изнасилованного и жестоко убитого мужчины нашли под Петербургом
Февраль, 20 понедельник
23:34
Визовый режим 2017: Россия и Катар подпишут безвизовый режим
22:29
Морская авиация Тихоокеанского флота получила на вооружение новый арктический вертолет
21:18
Ученые назвали пять ситуаций, в которых женщина согласится на секс‍
20:22
В Петербурге скончалась народная артистка России Светлана Карпинская
20:20
На Транссибе попал под поезд краснокнижный тигр Фото
19:17
О талантах человека говорят глаза, – ученые
18:31
В Приморье упало строительство жилья
18:01
Самые актуальные события на VladNews за 20 февраля
17:51
В Приморье появились рыбаки-"оборотни"
17:46
Через 10 лет на Земле начнется глобальное похолодание, - ученые
17:34
Во Владивостоке состоится конкурс социальных проектов
17:34
Почти 4 миллиарда рублей потратили приморцы в январе на "коммуналку"
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4086 (25) от 21 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Улицу Русскую избавили от опасного общепита
«Эра-ГЛОНАСС»: насильно мил не будешь
На коньках и на колесах – мимо Папенберга
«Еруслан»: 10 сантиметров до катастрофы
Приморцы в «пилоте»
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

СК возбудил уголовное дело в отношении главы Лазовского района

Расследование дела продолжается
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Следственный комитет по Приморского краю возбудил уголовное дело в отношении главы Лазовского района по статье «Превышение должностных полномочий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период с марта 2015 по апрель 2015 глава Лазовского муниципального района, дал незаконное указание своему первому заместителю предоставить ООО «СВК» в аренду до 31.12.2015 для добычи грунта земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, который находился в долгосрочной аренде физического лица.

В результате проведенных ООО «СВК» действий по разборке грунта, произошла порча плодородного слоя земельного участка, в связи с чем причиненный государству ущерб составил 9600000 рублей.

Глава Лазовского района находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 21 февраля
09:09, 21 февраля 2017 Гороскоп на 21 февраля

Сегодня следует не пускать обиды в сердце

Часть Владивостока останется без света во вторник, 21 февраля
08:13, 21 февраля 2017 Часть Владивостока останется без света во вторник, 21 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня сильный ветер
08:05, 21 февраля 2017 Во Владивостоке сегодня сильный ветер

В Приморье без осадков

Во Владивостоке проходит очередной этап сдачи норм комплекса ГТО школьниками
06:34, 21 февраля 2017 Во Владивостоке проходит очередной этап сдачи норм комплекса ГТО школьниками

Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше,

Дачникам Владивостока рассказали всё о ландшафтном дизайне сада
03:06, 21 февраля 2017 Дачникам Владивостока рассказали всё о ландшафтном дизайне сада

Очередное занятие прошло в школе садоводов

Крупнейшую в мире парусную яхту миллиардера Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре
02:31, 21 февраля 2017 Крупнейшую в мире парусную яхту миллиардера Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре

Стоимость этой яхты может достигать 450 млн долларов

Визовый режим 2017: Россия и Катар подпишут безвизовый режим
23:34, 20 февраля 2017 Визовый режим 2017: Россия и Катар подпишут безвизовый режим

Страны надеются увеличить турпоток