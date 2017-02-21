Доллар растет, рубль - падает

Курс валют на 21 февраля

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.09 рубля, а евро- 61.69 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Рубль подешевел в пятницу после слов министра экономического развития Максима Орешкина, которые для валютного рынка стали очередным поводом сократить длинные рублевые позиции и еще дальше уйти от 1,5-летних максимумов, достигнутых на ушедшей неделе. Ранее министр заявил, что укрепление российской валюты носит краткосрочный характер. Он отметил, что это никак не связано с фундаментальными факторами. По его словам, в ближайшее время ожидается ослабление рубля и затем его стабилизация. Сейчас эксперты сообщают, что падение рубля продолжится до конца февраля, если не до первых мартовских дней.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примсобанке за 58.60 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 57.90 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке ФИНАМ за 61.80 рубля, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 61.10 рубля за один евро.