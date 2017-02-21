Часть Владивостока останется без света во вторник, 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт.82, 84,
Алеутская ул.44, 46,
Давыдова ул.88,
Калинина ул.1, 11, 2, 29, 29А, 3, 31, 33, 35, 5, 6, 7, 4,
Киевская ул.10, 12, 14, 2, 4, 6, 8,
Ключ 3-й ул.42, 4,
Короленко ул.3, 4, 6, 8,
Магнитогорская ул.10, 6,
Маковского ул.194, 196, 202, 198,
Мыс Кунгасный ул.1А, 5, 2,
Находкинская ул.2, 4Б,
Пологая ул.43,
Прапорщика Комарова ул.16,
Русская ул.57К, 57Л,
Салтыкова ул.4,
Фадеева ул.31, 35, 37, 45,
Шишкина ул.3,
Школьный пер.3
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.