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Общество

Часть Владивостока останется без света во вторник, 21 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт.82, 84,

Алеутская ул.44, 46,

Давыдова ул.88,

Калинина ул.1, 11, 2, 29, 29А, 3, 31, 33, 35, 5, 6, 7, 4,

Киевская ул.10, 12, 14, 2, 4, 6, 8,

Ключ 3-й ул.42, 4,

Короленко ул.3, 4, 6, 8,

Магнитогорская ул.10, 6,

Маковского ул.194, 196, 202, 198,

Мыс Кунгасный ул.1А, 5, 2,

Находкинская ул.2, 4Б,

Пологая ул.43,

Прапорщика Комарова ул.16,

Русская ул.57К, 57Л,

Салтыкова ул.4,

Фадеева ул.31, 35, 37, 45,

Шишкина ул.3,

Школьный пер.3

 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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