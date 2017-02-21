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Общество

Во Владивостоке сегодня сильный ветер

В Приморье без осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-13°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный . Температура воздуха 0...-2 °C.

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