Во Владивостоке сегодня сильный ветер

Сегодня, 21 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-13°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный . Температура воздуха 0...-2 °C.