Во Владивостоке проходит очередной этап сдачи норм комплекса ГТО школьниками

Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше,

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

21, 22 и 27 февраля во Владивостоке пройдет очередной этапа физкультурного мероприятия по выполнению норм программы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие проводит муниципальный центр Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» при поддержке администрации краевой столицы.

В состязаниях примут участие школьники Владивостока, имеющие необходимую физическую подготовку и по состоянию здоровья, допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Во вторник, 21 февраля, в 10 часов в лицее № 3 (ул. Главная, 39), в среду, 22 февраля, в 10 часов в школе № 19 (ул. Постышева, 37) и в понедельник, 27 февраля, в 10 часов в школе №79 (ул. Лермонтова, 91г) учащиеся посоревнуются в подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лежа на полу, прыжках в длину с места, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимании туловища из положения лежа на спине и рывке гири 16 в килограмм.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО.

Узнать более подробную информацию по сдаче норм «ГТО» можно в муниципальном Центре тестирования ВФСК «ГТО» города Владивостока (пр-кт 100-лет Владивостоку, 30 «Д», стадион «Строитель»), либо по телефону: 8 (964) 450-20-40 или отправить письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.