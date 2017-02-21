Тематические лекции стартуют во Владивостоке

21 февраля, в 18:30 во Владивостоке стартует цикл лекций «Я и мир фольклора». Лекции, которые прочтёт доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ Мария Киселёва, будут проходить по вторникам раз в две недели в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55).
Тема первой лекции – «Фольклор как художественная система. Вчера и сегодня: традиционный фольклор / постфольклор и интернетфольклор».
Как сообщили в МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система", в ходе лекций горожане узнают об основных критериях и функциях фольклорного текста, о жанрах и особенностях поэтики, что происходит с фольклором сейчас, выяснят, какие явления обозначаются терминами «постфольклор», «интернет-фольклор» и как они соотносятся с традиционным фольклором.
Темы последующих лекций:
- «Я и время: основные календарные праздники в прошлом и настоящем»;
- «Мир семьи: главные обряды и их отголоски в современности»;
- «Русские сказки как отражение народной картины мира»;
- «Былины: исторический эпос и культура XXI века»;
- «Загадки, пословицы и поговорки, заговоры: малые жанры традиционного фольклора и наш современник»;
- «Народная демонология: быличка тогда и сейчас».
Администрация Владивостока приглашает на лекции всех желающих.