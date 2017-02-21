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Культура

Тематические лекции стартуют во Владивостоке

Вход свободный
Фото: vsdn.ru Фото: vsdn.ru
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля, в 18:30 во Владивостоке стартует цикл лекций «Я и мир фольклора». Лекции, которые прочтёт доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ Мария Киселёва, будут проходить по вторникам раз в две недели в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55).

Тема первой лекции – «Фольклор как художественная система. Вчера и сегодня: традиционный фольклор / постфольклор и интернетфольклор».

Как сообщили в МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система", в ходе лекций горожане узнают об основных критериях и функциях фольклорного текста, о жанрах и особенностях поэтики, что происходит с фольклором сейчас, выяснят, какие явления обозначаются терминами «постфольклор», «интернет-фольклор» и как они соотносятся с традиционным фольклором.

Темы последующих лекций:

  • «Я и время: основные календарные праздники в прошлом и настоящем»;
  • «Мир семьи: главные обряды и их отголоски в современности»;
  • «Русские сказки как отражение народной картины мира»;
  • «Былины: исторический эпос и культура XXI века»;
  • «Загадки, пословицы и поговорки, заговоры: малые жанры традиционного фольклора и наш современник»;
  • «Народная демонология: быличка тогда и сейчас».

Администрация Владивостока приглашает на лекции всех желающих.

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