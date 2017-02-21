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Жителей и гостей Владивостока приглашают на выставку «Служу Отечеству»

Экспозиция будет доступна для просмотра до середины марта
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Выставка рисунка «Служу Отечеству», посвящённая Дню защитника Отечества, начала работу в актовом зале административно-территориального управления Фрунзенского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В экспозиции представлены работы учащихся детской художественной школы №1.

Такие выставки в стенах АТУ Фрунзенского района уже давно стали традиционными. Воспитанники художественной школы №1 выставляют свои работы в преддверии многих праздников - Нового года, Дня Победы, Дня города, Дня окончания Второй мировой войны, Дня народного единства и других.

Нынешняя выставка «Служу Отечества» также приурочена к 50-летию детской художественной школы №1, поэтому на ней представлены рисунки учащихся разных лет из архива школы.

 Выставка открыта для посещения в будние дни с 9 до 18 часов по адресу ул. Посьетская, 24.

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