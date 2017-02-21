Дачникам Владивостока рассказали всё о ландшафтном дизайне сада

Очередное занятие прошло в школе садоводов

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в рамках работы школы садоводов прошло очередное познавательное занятие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В минувшую пятницу, 17 февраля, горожанам рассказали о том, как создать на дачном участке красивый сад своими руками.

«Послушать лекцию и задать все интересующие вопросы пришли десятки садоводов-любителей как начинающих, так уже и опытных, имеющих на своих дачных участках сады и зоны отдыха, - отметила Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города. - Стоит ещё раз напомнить, что все занятия бесплатные и посещать их могут все желающие».

Автором лекции в этот день выступила ландшафтный дизайнер из Уссурийска Регина Ким. Она рассказал о том, как лучше распределить на зоны свой дачный участок: где лучше выделить место для выращивания овощей, где посадить фруктовые деревья, а где создать зону отдыха.

Как подчеркнул председатель Союза садоводов Анатолий Беляков, занятие, посвященное созданию на дачных участках сада и зон отдыха, уже проводилось ранее. Тема оказалась очень востребованной среди садоводов и огородников, поэтому было решено провести ещё одно дополнительное занятие по этой теме.

Регина Ким рассказала о том, какие хвойные растения лучше выбрать для сада, где установить лавочки, качели и другие объекты в саду, какие цветы будут дольше радовать глаз и т.д.

Отметим, что все проводимые занятия являются абсолютно бесплатными. Организаторами выступают Союз садоводов при поддержке администрации Владивостока. О месте и времени следующих лекций для городских садоводов и огородников будет сообщено дополнительно.