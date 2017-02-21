Пьяный водитель на снегоходе сбил четырех девочек под Тулой

Пострадавшие находятся в больнице

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В Тульской области водитель снегохода сбил четырех девочек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД по Тульской области.

Школьницы в возрасте 10-11 лет были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 февраля, около часа дня под Тулой в поселке Куркино. Злоумышленник, управлявший снегоходом, сбил трех девочек 2005 года рождения и одну 2006 года рождения, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний житель Московской области. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови задержанного

Девочек с травмами госпитализировали.

В настоящее время проверка по факту наезда на четырех девочек продолжается.