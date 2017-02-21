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Труп изнасилованного и жестоко убитого мужчины нашли под Петербургом

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Житель города Колпино под Петербургом был найден изнасилованным и жестоко убитым в собственной квартире, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Тело 46-летнего мужчины обнаружил его сосед.
Медэксперты рассказали, что перед убийством мужчины, пострадавший был изнасилован. У погибшего зафиксировано повреждение прямой кишки. Также были зафиксированы переломы костей носа и лицевого отдела черепа, зафиксированы раны на спине и перерезана сонная артерия.
По факту насильственной смерти правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.

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