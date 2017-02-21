Труп изнасилованного и жестоко убитого мужчины нашли под Петербургом

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Житель города Колпино под Петербургом был найден изнасилованным и жестоко убитым в собственной квартире, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Тело 46-летнего мужчины обнаружил его сосед.

Медэксперты рассказали, что перед убийством мужчины, пострадавший был изнасилован. У погибшего зафиксировано повреждение прямой кишки. Также были зафиксированы переломы костей носа и лицевого отдела черепа, зафиксированы раны на спине и перерезана сонная артерия.

По факту насильственной смерти правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.