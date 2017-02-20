На Транссибе попал под поезд краснокнижный тигр

Тигрица с выводком направлялась из Хабаровского края на территорию КНР

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Амурского тигра сбил поезд недалеко от Хабаровска, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу охотнадзора. Поздно вечером 18 февраля из транспортной полиции поступила информация, что на путях у станции Бойцово лежит амурский тигр без признаков жизни, предполагается, что хищника сбил поезд. К слову, тайга в этом месте вплотную подходит к реке Уссури, звери часто здесь мигрируют с КНР. Однако, за всю историю наблюдений за поведением животных случаев, когда хищники попадали под колеса движущегося состава - не было. Об этом заявили в Амурском филиале WWF России.

Эксперты по поведению животных в результате обследования тела тигра пришли к выводу, что самка амурского тигра 4-5 месяцев испугалась резкого звуков состава и решила затаиться, что и явилось роковой ошибкой тигренка. Пулевых отверстий на туше животного не обнаружено, как и человеческих следов на месте происшествия. В 30 километрах от места гибели тигренка охотоведы нашли следы охоты тигрицы с выводком тигрят. Предполагается, что один из зверят не успел со всеми пересечь железнодорожные пути и отстал.

Тигрица кружила неподалеку от места происшествия, зоологи слышали ее рык во время изъятия тела мертвого тигренка. Предстоит комплексная экспертиза в центре Амурский тигр ПГСХА и WWF.