Перекупщики торгуют на трассах "свежим уловом", купленным у рыбаков или в магазинах

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Жителя Надеждинского района Приморского края, торгующего рыбой «только что из-подо льда», надзорные органы наказали за несоблюдение требований ветеринарно-санитарных правил, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. «Свежий улов» перекупщика теперь должен попасть не к покупателям, а в лучшем случае на корм животным.

Мужчину, торгующего рыбой на обочине трассы в районе поселка Раздольное, полицейские попросили предъявить ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, чтобы убедиться, что товар безопасен для покупателей. Стоит отметить, что нередко торгующие рыбаки оказываются настоящими "оборотнями"-перекупщиками, которые покупают рыбу у настоящих рыбаков либо в магазинах, а потом продают, выдавая улов за собственный. Так оказалось и в данном случае. Мужчина приобрел рыбу для перепродажи, а сопроводительные документы не оформил.

Предприимчивого приморца признали виновным в нарушении КоАП РФ. Более 100 красноперок и пеленгасов обязали утилизировать или уничтожить. а самого нарушителя ждет денежный штраф.