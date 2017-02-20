На какие услуги готовы тратиться жители региона?

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В январе 2017 года Приморского края оборот сферы услуг населению составил 11 миллиардов рублей: этот сектор экономики показал рост на 7,7% в сравнении с показателями годовой давности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат. Бытовые услуги показали рост оборота на 4% в сравнении с январем 2016-го. В общей массе платных услуг бытовые занимают 8%.

Статистика говорит о том, что на оплату услуг жители региона тратят четверть всех своих потребительских расходов.

Более трети - 36% - расходов на услуги у приморцев уходит на оплату счетов ЖКХ, 16% отбирают транспортные расходы, а 9% - лечение. 13% - это телефон и интернет.

Среди бытовых услуг больше всего (38%) у приморцев котируются техобслуживание и ремонт транспорта и оборудования. Услуги парикмахерских - это пятая часть (21%) оборота сферы бытовых услуг в крае. Доход строительной сферы, а также ремонта жилья и других построек составляет 8% от расходов приморцев на бытовые услуги.

По 4% занимают ремонт бытовой техники и мобильных телефонов, услуги мастерских по ремонту обуви, фотоателье и проката.

По 3% занимают оплата работы сотрудников фото- и кинолабораторий, швейных ателье, изготовителей вязаных вещей на заказ. Также 3% - это услуги бань, саун и общественных душевых.

На долю физлиц в январе этого года приходилось 49% объема бытовых услуг; остальные услуги оказаны организациями.