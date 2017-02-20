Через 10 лет на Земле начнется глобальное похолодание, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что через 10 — 15 глобальное потепление на Земле сменится глобальным похолоданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Специалисты провели математическое моделирование циклов солнечной активности и пришли к выводу, что уже через 10 — 15 лет на земле может начаться глобальное похолодание. Пики снижения солнечной активности придутся на 2022-й и 2040-й годы.

По мнению ученых, в ближайшие годы солнечная активность упадет до минимумов XVI – XVII веков, когда на Земле наблюдался малый ледниковый период.