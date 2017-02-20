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Ученые назвали пять ситуаций, в которых женщина согласится на секс‍

Несколько секретов, как затащить слабый пол в постель
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Американские специалисты в ходе исследования выяснили 5 ситуаций, когда женщины не могут ответить отказом на предложение заняться сексом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что женская половина человечества частенько соглашается вступить в сексуальную близость с партнером из чувства благодарности. Как оказалось, чтобы добиться секса от женщины, мужчине достаточно пригласить ее на романтический ужин или подарить избраннице подарок, о котором она давно мечтала. Это дает практически стопроцентную гарантию, что женщина щедро отблагодарит мужчину за проявленное внимание в постели.

Также ради получения удовольствия сильный пол может пользоваться беспомощностью женщин. Исследование доказывает, что слабый пол охотно соглашается на секс с теми, кто приходит им на помощь и проявляет мужественность в трудной ситуации.

Еще один из самых верных способов затащить девушку в постель – вызвать у нее чувство жалости. Прекрасная половина человечества охотно соглашается «утешить» партнера в своих объятиях, если он жалуется ей на неудачные отношения или какие-то серьезные проблемы.

Пятый случай, когда женщина не отказывает мужчине в сексе – во время приступов ревности. Однако по такому сценарию девушка может как согласиться на и интимную близость, так и бросить партнера, поэтому сильному полу стоит все хорошо взвесить, прежде чем провоцировать свою половинку на ревность.

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